В Новосибирске пресекли деятельность медцентра, где навязывали дорогостоящее лечение

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В Новосибирске пресекли деятельность медицинского центра, где навязывали дорогостоящее лечение.
В Новосибирске пресекли деятельность медцентра, где навязывали дорогостоящее лечение
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

«Менеджеры обучали сотрудников разным психологическим приёмам, направленным на установление доверительного контакта с клиентами и получения от них максимальной прибыли», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, методики общения с гражданами были тщательно прописаны — вплоть до фраз, которые нужно было произносить в той или иной ситуации.

Пострадали по меньшей мере 100 граждан, все старше 60 лет.

Управляющий и двое менеджеров в настоящее время находятся под стражей.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, как не стать жертвой лжемедцентров.

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