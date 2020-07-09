В Новосибирске пресекли деятельность медцентра, где навязывали дорогостоящее лечение
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- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
«Менеджеры обучали сотрудников разным психологическим приёмам, направленным на установление доверительного контакта с клиентами и получения от них максимальной прибыли», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, методики общения с гражданами были тщательно прописаны — вплоть до фраз, которые нужно было произносить в той или иной ситуации.
Пострадали по меньшей мере 100 граждан, все старше 60 лет.
Управляющий и двое менеджеров в настоящее время находятся под стражей.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, как не стать жертвой лжемедцентров.