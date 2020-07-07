Эксперт рассказал, как не стать жертвой лжемедцентров

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как не стать жертвой лжемедцентров.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он напомнил, что оператор, рекламирующий услугу, должен заручиться согласием человека на получение информации.

«В любом случае моя рекомендация: когда поступают такие звонки, относиться к ним скептически и не доверять человеку на том конце провода, даже если он располагает о вас какой-то информацией и обращается к вам по имени и отчеству», — сказал Ульянов.

По его словам, на практике с мошенниками борются на интернет-форумах, когда пользователи жалуются и рассказывают свои истории.

«Но пожилые люди вряд ли будут проверять телефонные номера. Пробить их можно, хотя это не гарантирует вам точную проверку», — добавил он.

Ранее Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.