Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19

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Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев прокомментировал ситуацию с COVID-19.
Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Самое главное, что нет такого серьёзного прироста заболевших. Но болеть будут постоянно, и, скорее всего, осенью — зимой количество новых случаев увеличится», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, это нормальные последствия.

Что касается снятия ряда ограничительных мер в Москве, то Зверев отметил, что в качестве рекомендации они всё равно остаются.

«В транспорте и в местах скопления людей стоит по-прежнему надевать маску», — сказал эксперт.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки коронавирус в России выявили у 6509 человек.

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