Путин поручил обобщить наработки по борьбе с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости обобщить наработки регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сказал в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Нужно обобщить опыт субъектов Федерации по улучшению деятельности школ, поликлиник, больниц, социальных учреждений, в том числе все наработки в рамках борьбы с пандемией», — сказал он.

Также президент отметил, что нужно сохранить многие меры поддержки бизнеса, показавшие эффективность в период пандемии COVID-19.

Эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в России.