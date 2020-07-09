Путин поручил обобщить наработки по борьбе с коронавирусом
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- АГН «Москва»
«Нужно обобщить опыт субъектов Федерации по улучшению деятельности школ, поликлиник, больниц, социальных учреждений, в том числе все наработки в рамках борьбы с пандемией», — сказал он.
Также президент отметил, что нужно сохранить многие меры поддержки бизнеса, показавшие эффективность в период пандемии COVID-19.
Эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в России.