Путин поручил обобщить наработки по борьбе с коронавирусом

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости обобщить наработки регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сказал в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Путин поручил обобщить наработки по борьбе с коронавирусом
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Нужно обобщить опыт субъектов Федерации по улучшению деятельности школ, поликлиник, больниц, социальных учреждений, в том числе все наработки в рамках борьбы с пандемией», — сказал он.

Также президент отметил, что нужно сохранить многие меры поддержки бизнеса, показавшие эффективность в период пандемии COVID-19.

Эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить