PayPal прекратит внутренние переводы в России с 31 июля

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Международная платёжная система PayPal прекратит осуществлять переводы внутри России с 31 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте системы.
PayPal прекратит внутренние переводы в России с 31 июля
  • Reuters

Как отмечается, PayPal будет поддерживать только международные платежи.

«Вы не сможете отправлять платежи пользователям PayPal в России или получать их от пользователей PayPal в России», — говорится в сообщении.

Данные изменения вступают в силу с 31 июля.

Как пишет ТАСС, с 4 июля в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платёжной системе».

Ими устанавливаются новые требования к переводам внутри страны электронных денег.

Так, оператор электронных денежных средств не вправе передавать информацию о переводах в России на территорию другого государства. 

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