PayPal прекратит внутренние переводы в России с 31 июля
- Reuters
Как отмечается, PayPal будет поддерживать только международные платежи.
«Вы не сможете отправлять платежи пользователям PayPal в России или получать их от пользователей PayPal в России», — говорится в сообщении.
Данные изменения вступают в силу с 31 июля.
Как пишет ТАСС, с 4 июля в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платёжной системе».
Ими устанавливаются новые требования к переводам внутри страны электронных денег.
Так, оператор электронных денежных средств не вправе передавать информацию о переводах в России на территорию другого государства.