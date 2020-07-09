Путин: нормы Конституции должны получить развитие в каждом субъекте

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Нормы обновлённой Конституции должны получить развитие в каждом субъекте и населённом пункте страны, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Путин: нормы Конституции должны получить развитие в каждом субъекте
  • © Павел Лисицын/РИА Новости

«Важно, чтобы нормы основного закона получили развитие в каждом субъекте федерации, в каждом городе, в каждом населённом пункте», — подчеркнул Путин.

Глава государства также отметил, что многое заложенное в поправках к основному закону уже сделано.

«В Конституции мы закрепили то, что жизнь сама подняла наверх... Но нужно сделать так, чтобы люди чувствовали, видели реальные перемены к лучшему», — заявил российский лидер.

По его словам, это зависит от эффективной и слаженной работы всех субъектов.

«Всё, что мы делаем, все основные пункты государственной политики строятся вокруг человека, и все планы направлены на создание возможностей сбережения здоровья, для честного труда, для образования, для воспитания детей», — сказал Путин.

Ранее Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции.

По результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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