Автоэксперт оценил возможность изменения максимальной скорости на дорогах
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- РИА Новости
«Если мы считаем, что для экономики очень важно, чтобы доставка грузов и решение вопросов населения были со скоростью, доступной здравому смыслу и инженерному оборудованию, тогда не должно быть ограничений в принципе», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, когда водитель видит, что дорога плохая, то снижает скорость. То же самое происходит в случае дождя или снега.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал необходимость регулярного проведения техосмотра автомобилей и дал прогноз по ценам на ТО.