В Мурманске обезвредили мину времён Великой Отечественной войны

На стройплощадке в районе автобазы в Мурманске нашли миномётную мину времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Nord-News.

«В связи с тем, что она представляла опасность, сотрудники группы разминирования ОМОН до приезда следственно-оперативной группы на месте организовали оцепление и обеспечивали безопасность окружающих», — заявили в пресс-службе Росгвардии по региону.

Находку передали специалистам для проведения экспертизы и принятия решения об уничтожении.

Ранее «Невские новости» сообщали, что саперы ЗВО очистили полигоны в Ленинградской области от неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов.