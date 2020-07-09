В Мурманске обезвредили мину времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News.
«В связи с тем, что она представляла опасность, сотрудники группы разминирования ОМОН до приезда следственно-оперативной группы на месте организовали оцепление и обеспечивали безопасность окружающих», — заявили в пресс-службе Росгвардии по региону.
Находку передали специалистам для проведения экспертизы и принятия решения об уничтожении.
Ранее «Невские новости» сообщали, что саперы ЗВО очистили полигоны в Ленинградской области от неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов.