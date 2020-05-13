В Ленобласти сапёры ЗВО вывезли с полигонов более 100 боеприпасов
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Как передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны, инженерно-сапёрный полк общевойсковой армии ЗВО провёл очистку полигонов перед началом подготовки к новому периоду обучения.
200 военнослужащих с помощью мобильных комплектов разминирования и миноискателей ИМП-2 проверили более 40 тыс. квадратных метров танковых директрис и войсковых стрельбищ.
Всего во время очистки нашли и вывезли более 100 взрывоопасных предметов.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что сапёры инженерного подразделения войск и сил на северо-востоке России обезвредили авиабомбу времён Второй мировой войны на Камчатке.