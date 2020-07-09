Губернатор Ставропольского края и министр природы России провели рабочую встречу

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и министр природы России Дмитрий Кобылкин провели рабочую встречу в Москве.
Губернатор Ставропольского края и министр природы России провели рабочую встречу
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Владимиров поблагодарил Кобылкина за помощь в улучшении гидрологической обстановки в бассейнах рек Кума и Кубань.

Участники встречи также обсудили ход мусорной реформы. В 2020 году в регионе начнут работу четыре новых объекта обработки твёрдых коммунальных отходов общей мощностью 810 тыс. тонн в год.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии разработают методику по реабилитации малых рек.

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