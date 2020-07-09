Губернатор Ставропольского края и министр природы России провели рабочую встречу

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и министр природы России Дмитрий Кобылкин провели рабочую встречу в Москве.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Владимиров поблагодарил Кобылкина за помощь в улучшении гидрологической обстановки в бассейнах рек Кума и Кубань.

Участники встречи также обсудили ход мусорной реформы. В 2020 году в регионе начнут работу четыре новых объекта обработки твёрдых коммунальных отходов общей мощностью 810 тыс. тонн в год.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии разработают методику по реабилитации малых рек.