В Удмуртии разработают методику по реабилитации малых рек

В Центре территориального развития Республики Удмуртия рассказали о планах по разработке методики реабилитации малых рек в регионе.

Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Центра территориального развития республики, проект разработки методики работы с малыми реками выиграл президентский грант на сумму более 800 тыс. рублей.

«Участвуя в проекте «Вернём реки городу» в качестве волонтёров, мы заметили, что существует дефицит актуальной информации о состоянии воды и берегов малых рек Ижевска. Существующие данные разрозненны и разнородны, то есть малые реки исследуются частями», — отметил руководитель Междисциплинарного общества молодых учёных Союза учёных Удмуртии Степан Ломаев.

Уточняется, что работу планируют проводить в несколько этапов, а по её итогам будут разработаны рекомендации, которые передадут в администрацию города.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в Татарстане выделят 2,3 млрд рублей на охрану окружающей среды.