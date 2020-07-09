В Анапе введён запрет на купание в море

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Администрация города Анапы 9 июля ввела запрет на купание в Чёрном море в связи с неблагоприятными погодными условиями.
В Анапе введён запрет на купание в море
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

8 и 9 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по непогоде и подъёму уровня воды в реках, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Запрет на купание введён из-за шторма и сильного донного течения.

Ранее сообщалось, что аналитики «Сбербанк страхования» и сервиса поездок и путешествий Tutu.ru составили рейтинг самых популярных российских городов для летнего отдыха.

Как сообщает портал «Невские новости», представители компаний проанализировали продажи авиабилетов с 1 мая по 15 июня внутри страны. По результатам исследования, в первую тройку вошли Симферополь, Сочи и Анапа.

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