Эксперты составили рейтинг популярных городов России для летнего отдыха

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Аналитики «Сбербанк страхования» и сервиса поездок и путешествий Tutu.ru составили рейтинг самых популярных российских городов для летнего отдыха.
Эксперты составили рейтинг популярных городов России для летнего отдыха
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Как сообщает портал «Невские новости», представители компаний проанализировали продажи авиабилетов с 1 мая по 15 июня внутри страны и узнали, в какие города намерены отправиться россияне этим летом.

По результатам исследования, в первую тройку вошли Симферополь, Сочи и Анапа.

На четвёртом месте оказались Минеральные Воды, которые год назад занимали лишь восьмое.

В десятку также вошли Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Геленджик.

Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в беседе с НСН рассказала, почему Хакасия будет интересна для туристов.

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