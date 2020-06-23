Эксперты составили рейтинг популярных городов России для летнего отдыха

Аналитики «Сбербанк страхования» и сервиса поездок и путешествий Tutu.ru составили рейтинг самых популярных российских городов для летнего отдыха.

Как сообщает портал «Невские новости», представители компаний проанализировали продажи авиабилетов с 1 мая по 15 июня внутри страны и узнали, в какие города намерены отправиться россияне этим летом.

По результатам исследования, в первую тройку вошли Симферополь, Сочи и Анапа.

На четвёртом месте оказались Минеральные Воды, которые год назад занимали лишь восьмое.

В десятку также вошли Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Геленджик.

Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в беседе с НСН рассказала, почему Хакасия будет интересна для туристов.