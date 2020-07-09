В Башкирии вынесли приговор по делу об убийстве годовалого ребёнка

В Башкирии вынесли приговор в отношении 29-летней матери, обвиняемой в убийстве годовалого сына.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

В августе 2019 года жительница села Исмаилово заявила, что мальчик пропал из собственной комнаты в ночное время. Поиски вели полицейские, спасатели, волонтёры, были задействованы кинологи и водолазы.

Впоследствии женщина призналась в убийстве.

Суд приговорил её к 15 годам колонии общего режима. Её также обязали выплатить отцу ребёнка миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.