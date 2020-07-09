Памфилова назвала число нарушений на голосовании по Конституции
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- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
«У нас по итогам беспрецедентно низкое, никогда не было такого низкого количества нарушений, всего 33 нарушения», — заявила Памфилова.
Она отметила, что в ЦИК выявили нарушения и «предотвратили их вовремя».
В свою очередь, Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.