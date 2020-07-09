Военнослужащие ЗВО отработали действия по ликвидации последствий применения оружия массового поражения
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- РИА Новости
Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
В учениях приняли участие более 3 тыс. человек. Занятия проводились среди служащих общевойсковой армии ЗВО на базе Смоленской, Курской, Белгородской, Воронежской и Брянской областей.
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты тренировали практические навыки, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее сообщалось, что ракетчики Восточного военного округа провели учения на полигоне Дивизионный в Бурятии.