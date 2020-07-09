Военнослужащие ЗВО отработали действия по ликвидации последствий применения оружия массового поражения

Короткая ссылка
Военнослужащие Западного военного округа отработали действия по ликвидации последствий применения оружия массового поражения.
Военнослужащие ЗВО отработали действия по ликвидации последствий применения оружия массового поражения
  • © Ульяна Соловьева
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

В учениях приняли участие более 3 тыс. человек. Занятия проводились среди служащих общевойсковой армии ЗВО на базе Смоленской, Курской, Белгородской, Воронежской и Брянской областей.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты тренировали практические навыки, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что ракетчики Восточного военного округа провели учения на полигоне Дивизионный в Бурятии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить