Военнослужащие ЗВО отработали действия по ликвидации последствий применения оружия массового поражения

Военнослужащие Западного военного округа отработали действия по ликвидации последствий применения оружия массового поражения.

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

В учениях приняли участие более 3 тыс. человек. Занятия проводились среди служащих общевойсковой армии ЗВО на базе Смоленской, Курской, Белгородской, Воронежской и Брянской областей.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты тренировали практические навыки, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что ракетчики Восточного военного округа провели учения на полигоне Дивизионный в Бурятии.