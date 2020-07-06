Ракетчики ВВО провели учения в Бурятии

Ракетчики Восточного военного округа провели учения на полигоне Дивизионный в Бурятии.

Об этом сообщает Nation News.

Участники манёвров выполнили электронные одиночные и групповые пуски по целям, имитирующим объекты ПРО условного противника, а также командные пункты, расположенные на удалении до нескольких сотен километров.

Расчёты ОТРК «Искандер» выполнили и перегрузку ракет на пусковые установки.

«Всего к учению были привлечены свыше 100 военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц вооружения и военной техники», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Ранее ОТР сообщало, что в Приморье прошли учения инженерных подразделений и артиллерии ВВО.