Эксперты оценили посещаемость торговых центров в июне — июле

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Эксперты оценили посещаемость торговых центров в крупных городах России в конце июня — начале июля.
Эксперты оценили посещаемость торговых центров в июне — июле
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование IT-компании «Эвотор».

По имеющимся данным, наиболее активно трафик восстанавливается в Севастополе, Ижевске и Тюмени. Так, число посетителей севастопольских ТЦ начало расти сразу после майских праздников на фоне снятия ограничений, а к концу июня показатель составил 84% от докарантинного уровня.

В Ижевске запрет на работу торговых центров сняли с 9 июня, и трафик в моллах достиг 87%. Тюменские ТЦ заработали в конце июня, число посетителей восстановилось до 94%.

В Ульяновске показатель на начало июля составил 82%. В ряде крупных городов посещаемость ТЦ варьируется от 70 до 80%.

Ранее ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в беседе с НСН прокомментировал данные «Платформы ОФД», согласно которым в мае и июне 2020 года число покупок свинины выросло на 13%, говядины — на 2% по сравнению с 2019-м, а число покупок рыбных консервов уменьшилось на 12%.

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