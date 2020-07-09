Число краж с банковских счетов с использованием переводов с карты на карту выросло за время пандемии

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За время пандемии коронавируса число краж с банковских счетов с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз, заявили в компании Group-IB.
Число краж с банковских счетов с использованием переводов с карты на карту выросло за время пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке экспертов, в июне среднее количество таких махинаций увеличилось до 400—600 случаев в месяц, тогда как в апреле на одну кредитную организацию приходилось не более нескольких десятков инцидентов. Средний чек одного перевода — более 7 тыс. рублей.

Злоумышленники, например, создают безымянные онлайн-площадки для продажи ходовых товаров или подделывают сайты крупных интернет-ритейлеров.

Специалисты связывают рост числа таких мошенничеств с бурным развитием онлайн-торговли во время пандемии.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

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