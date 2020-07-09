Спасатель рассказал, как вести себя при прорыве дамбы

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Спасатель, инструктор по первой помощи Максим Штыб рассказал, как вести себя при прорыве дамбы.
Спасатель рассказал, как вести себя при прорыве дамбы
  • АГН «Москва»
  • © Денис Воронин

«Если есть угроза прорыва дамбы, то уже нужно уходить. Обязательно запасите воду, берите с собой продукты и уходите на высокие точки», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, двигаться нужно перпендикулярно предполагаемой точке разлива.

Как отметил Штыб, если люди оказались заблокированы посреди разлива воды, то можно достать яркую одежду и подавать сигналы спасателям.

Он также напомнил, что категорически нельзя плыть куда-то в момент прорыва дамбы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями и прорывом дамбы в регионе.

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