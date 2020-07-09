Спасатель рассказал, как вести себя при прорыве дамбы

Спасатель, инструктор по первой помощи Максим Штыб рассказал, как вести себя при прорыве дамбы.

«Если есть угроза прорыва дамбы, то уже нужно уходить. Обязательно запасите воду, берите с собой продукты и уходите на высокие точки», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, двигаться нужно перпендикулярно предполагаемой точке разлива.

Как отметил Штыб, если люди оказались заблокированы посреди разлива воды, то можно достать яркую одежду и подавать сигналы спасателям.

Он также напомнил, что категорически нельзя плыть куда-то в момент прорыва дамбы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями и прорывом дамбы в регионе.