Спасатель рассказал, как вести себя при прорыве дамбы
- АГН «Москва»
- © Денис Воронин
«Если есть угроза прорыва дамбы, то уже нужно уходить. Обязательно запасите воду, берите с собой продукты и уходите на высокие точки», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, двигаться нужно перпендикулярно предполагаемой точке разлива.
Как отметил Штыб, если люди оказались заблокированы посреди разлива воды, то можно достать яркую одежду и подавать сигналы спасателям.
Он также напомнил, что категорически нельзя плыть куда-то в момент прорыва дамбы.
Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями и прорывом дамбы в регионе.