В транспорте и магазинах Москвы масочный режим продолжит действовать
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- РИА Новости
Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.
«По-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что с 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах.
Академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.