В транспорте и магазинах Москвы масочный режим продолжит действовать

Масочный и перчаточный режимы в общественном транспорте и магазинах Москвы продолжат действовать, несмотря на смягчение карантинных мер.

Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.

«По-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что с 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах.

Академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.