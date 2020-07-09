В транспорте и магазинах Москвы масочный режим продолжит действовать

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Масочный и перчаточный режимы в общественном транспорте и магазинах Москвы продолжат действовать, несмотря на смягчение карантинных мер.
В транспорте и магазинах Москвы масочный режим продолжит действовать
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.

«По-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что с 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах.

Академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.

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