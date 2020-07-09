В России могут пересмотреть порядок переселения из времянок

Минстрой планирует пересмотреть порядок расселения из временного жилья, предоставленного жителям Сибири и Дальнего Востока в период промышленного освоения территорий.

Об этом сообщает «Российская газета».

Ведомство подготовило поправки в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ». Они разработаны после того, как анализ правил переселения, проведённый администрацией президента, Счётной палатой и Генпрокуратурой, выявил ряд недочётов.

Так, уточняется понятие строений, из которых нужно переселять граждан, оговорено, кто считается членом семьи владельца помещения.

Из пояснительной записки следует, что будут расширены категории тех, кто подлежит переселению.

Кроме того, правила расселения предложено распространить на Кемеровскую и Магаданскую области, в то время как Тюменскую исключат из программы.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области рассказали о темпах ввода жилья с начала года.