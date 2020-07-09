Володин предложил проверить международные договоры России на соответствие Конституции
- © duma.gov.ru
Об этом сообщает газета «Известия».
«Речь идёт об усилении нашей страны на международной арене, об укреплении нашего суверенитета. Мы считаем крайне важной такую норму», — заявил он на заседании Совета законодателей России.
Таким образом, считает Володин, правильным было бы уведомить все международные организации о принятой норме.
«Мы считаем крайне важной такую норму, и после её вступления в силу правильно было бы проанализировать сегодня все межгосударственные соглашения в рамках международных организаций, которые сформировали правовое поле в этой части в течение 90-х годов и до сегодняшнего дня действуют», — сказал спикер Госдумы, которого цитируют «Дни.ру» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.
Ранее сообщалось, что Володин рассказал о преимуществах поправок к Конституции.