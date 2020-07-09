Володин предложил проверить международные договоры России на соответствие Конституции

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил провести анализ всех международных соглашений России на соответствие Конституции.
Володин предложил проверить международные договоры России на соответствие Конституции
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Об этом сообщает газета «Известия».

«Речь идёт об усилении нашей страны на международной арене, об укреплении нашего суверенитета. Мы считаем крайне важной такую норму», — заявил он на заседании Совета законодателей России.

Таким образом, считает Володин, правильным было бы уведомить все международные организации о принятой норме.

«Мы считаем крайне важной такую норму, и после её вступления в силу правильно было бы проанализировать сегодня все межгосударственные соглашения в рамках международных организаций, которые сформировали правовое поле в этой части в течение 90-х годов и до сегодняшнего дня действуют», — сказал спикер Госдумы, которого цитируют «Дни.ру» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что Володин рассказал о преимуществах поправок к Конституции.

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