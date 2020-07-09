Володин предложил проверить международные договоры России на соответствие Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил провести анализ всех международных соглашений России на соответствие Конституции.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Речь идёт об усилении нашей страны на международной арене, об укреплении нашего суверенитета. Мы считаем крайне важной такую норму», — заявил он на заседании Совета законодателей России.

Таким образом, считает Володин, правильным было бы уведомить все международные организации о принятой норме.

«Мы считаем крайне важной такую норму, и после её вступления в силу правильно было бы проанализировать сегодня все межгосударственные соглашения в рамках международных организаций, которые сформировали правовое поле в этой части в течение 90-х годов и до сегодняшнего дня действуют», — сказал спикер Госдумы, которого цитируют «Дни.ру» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что Володин рассказал о преимуществах поправок к Конституции.