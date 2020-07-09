Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, на какой должности сложнее работать.

«Президент — это человек, который отвечает вообще за всю страну. В этом смысле это самая сложная работа. Председатель правительства — у него тоже огромный объём работы. И если говорить о количестве тяжёлой рутины, то, поскольку я был и президентом, и председателем правительства, могу сказать, что у премьера её больше даже», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как отметил Медведев, зампред Совбеза — немного другая работа, где есть и свои вызовы, и свои сложности.

Ранее Медведев рассказал о самых тяжёлых эпизодах премьерства.