Медведев рассказал, на какой должности сложнее работать

Короткая ссылка
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, на какой должности сложнее работать.
Медведев рассказал, на какой должности сложнее работать
  • РИА Новости

«Президент — это человек, который отвечает вообще за всю страну. В этом смысле это самая сложная работа. Председатель правительства — у него тоже огромный объём работы. И если говорить о количестве тяжёлой рутины, то, поскольку я был и президентом, и председателем правительства, могу сказать, что у премьера её больше даже», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как отметил Медведев, зампред Совбеза — немного другая работа, где есть и свои вызовы, и свои сложности.

Ранее Медведев рассказал о самых тяжёлых эпизодах премьерства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить