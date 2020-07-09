Медведев рассказал о самых тяжёлых эпизодах премьерства

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал самые тяжёлые эпизоды своего премьерства.

Как он отметил в интервью kp.ru, такими моментами были экономические кризисы, санкции и принятие непопулярных решений, в частности изменение пенсионной системы.

«Работа председателем правительства — сложная и оперативная... Самые сложные моменты я назвал: это экономические кризисы. Ну вот сейчас — цены на энергоносители и коронавирус. А некоторое время назад, когда я был председателем правительства, — цены на энергоносители, которые тоже вместе с другим сырьём ушли вниз, и санкции, введённые в отношении нашей страны», — сказал он.

Вместе с этим Медведев указал, что России удалось адаптироваться к жизни под санкциями и теперь экономисты, включая даже западных, заявляют о минимальном воздействии ограничений на экономику страны.

Также он добавил, что для России вначале в этом вопросе были сложные времена. Правительством изучались различные сценарии развития событий, «подчас драматические для нашей экономики».

Бывший премьер отметил, что сложной была ситуация и с изменениями в пенсионном законодательстве.

«Важная тема, весьма непопулярная. Люди не любят таких решений. И до сих пор об этом вспоминают», — указал Медведев.

Ранее Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию.