Медведев рассказал о самых тяжёлых эпизодах премьерства

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал самые тяжёлые эпизоды своего премьерства.
Медведев рассказал о самых тяжёлых эпизодах премьерства
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Как он отметил в интервью kp.ru, такими моментами были экономические кризисы, санкции и принятие непопулярных решений, в частности изменение пенсионной системы.

«Работа председателем правительства — сложная и оперативная... Самые сложные моменты я назвал: это экономические кризисы. Ну вот сейчас — цены на энергоносители и коронавирус. А некоторое время назад, когда я был председателем правительства, — цены на энергоносители, которые тоже вместе с другим сырьём ушли вниз, и санкции, введённые в отношении нашей страны», — сказал он.

Вместе с этим Медведев указал, что России удалось адаптироваться к жизни под санкциями и теперь экономисты, включая даже западных, заявляют о минимальном воздействии ограничений на экономику страны.

Также он добавил, что для России вначале в этом вопросе были сложные времена. Правительством изучались различные сценарии развития событий, «подчас драматические для нашей экономики». 

Бывший премьер отметил, что сложной была ситуация и с изменениями в пенсионном законодательстве.

«Важная тема, весьма непопулярная. Люди не любят таких решений. И до сих пор об этом вспоминают», — указал Медведев.

Ранее Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию.

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