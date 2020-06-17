Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию
- globallookpress.com
По его словам, речь идёт о снижении цен на нефть, сокращении экспорта и внутренних ограничениях.
«Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трёх экономических шоков», — сказал Медведев.
Он добавил, что Россия за последние 20 лет трижды выдерживала подобные удары и может определить наиболее эффективные меры для сглаживания негативных последствий.
Ранее глава правительства России Михаил Мишустин попросил кабмин в ближайшее время доработать проект плана восстановления российской экономики и учесть итоги отраслевых совещаний с президентом Владимиром Путиным.
По словам премьера, план восстановления экономики разбит на три этапа.