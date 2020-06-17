Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия в 2020 году испытывает воздействие сразу трёх экономических шоков. Об этом он написал в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

По его словам, речь идёт о снижении цен на нефть, сокращении экспорта и внутренних ограничениях.

«Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трёх экономических шоков», — сказал Медведев.

Он добавил, что Россия за последние 20 лет трижды выдерживала подобные удары и может определить наиболее эффективные меры для сглаживания негативных последствий.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин попросил кабмин в ближайшее время доработать проект плана восстановления российской экономики и учесть итоги отраслевых совещаний с президентом Владимиром Путиным.

По словам премьера, план восстановления экономики разбит на три этапа.