Медведев оценил перспективы продления договора СНВ-III

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил перспективы продления договора СНВ-III.
Медведев оценил перспективы продления договора СНВ-III
  • РИА Новости

«Оцениваю крайне скептически из-за позиции США. Она в настоящий момент неконструктивна. Это касается и договора СНВ-III, который я подписывал в 2010 году, и целого ряда других договоров», — заявил он в беседе с kp.ru.

По словам Медведева, чтобы договор был эффективным, нужно его соблюдение всеми сторонами.

Как отметил зампред Совбеза, Россия готова продлить договор без всяких условий, но США выдвинули целый ряд новых требований.

«Если не предпринять усилий для сохранения существующего международного миропорядка в сфере ограничения вооружений, это всё может вылиться в том числе и в гонку вооружений», — добавил он.

Ранее Медведев рассказал о самых тяжёлых эпизодах премьерства.

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