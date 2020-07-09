Медведев рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции.
Медведев рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции
  • globallookpress.com

«Как и многие другие граждане нашей страны: с одной стороны, работал, обязанности заместителя председателя Совета безопасности исполнял. С другой стороны, мне приходилось проводить довольно много времени дома, что, на самом деле, наверное, для семьи не самое плохое», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как отметил Медведев, он проводил совещания, встречался с коллегами, но в значительной степени общение было по видеосвязи, которая имеет и преимущества, и определённые недостатки, поскольку в некоторых случаях требуется непосредственный личный контакт.

Ранее Медведев рассказал о самых тяжёлых эпизодах премьерства.

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