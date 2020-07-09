Медведев рассказал о товарищеских отношениях с Путиным

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал свои отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Медведев рассказал о товарищеских отношениях с Путиным
  • РИА Новости

«Этот вопрос я слышу не первый год. И отвечаю на него приблизительно одинаково. У нас по-прежнему добрые, товарищеские отношения. Президент — это первое лицо в стране», — заявил Медведев в беседе с kp.ru.

По его словам, они регулярно общаются в различных форматах, обсуждают разные вопросы в сфере безопасности.

«И как председатель крупнейшей партии — «Единой России» — я периодически обращаюсь к нему по партийной проблематике», — отметил Медведев.

Медведев рассказал о самых тяжёлых эпизодах премьерства. По его словам, такими моментами были экономические кризисы, санкции и принятие непопулярных решений.

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