Минтрансу поручили оценить готовность аэропортов к перелётам

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Министерству транспорта России поручено до 13 июля оценить готовность международных аэропортов страны к возобновлению авиасообщения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на протокол заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Минтрансу поручили оценить готовность аэропортов к перелётам
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Минтрансу России (Е.И. Дитриху) провести оценку готовности международных аэропортов России к работе в условиях увеличения пассажиропотока при возобновлении авиасообщения с иностранными государствами», — указано в протоколе.

При этом министерство должно доложить о результатах проверки в правительство России в срок до 13 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 поддержал идею возобновления международного авиасообщения в два этапа.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал план поэтапного возобновления международных полётов в России.

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