Минтрансу поручили оценить готовность аэропортов к перелётам
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- РИА Новости
«Минтрансу России (Е.И. Дитриху) провести оценку готовности международных аэропортов России к работе в условиях увеличения пассажиропотока при возобновлении авиасообщения с иностранными государствами», — указано в протоколе.
При этом министерство должно доложить о результатах проверки в правительство России в срок до 13 июля 2020 года.
Ранее сообщалось, что российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 поддержал идею возобновления международного авиасообщения в два этапа.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал план поэтапного возобновления международных полётов в России.