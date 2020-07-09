В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло пять домов
- АГН «Москва»
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«Было смыто пять домов, жители которых были своевременно выселены. Пострадали как минимум четыре дороги. Две из них полностью размыло», — цитирует Трескова Интерфакс.
По его словам, в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. В течение двух суток планируется восстановить основную дорогу, а на ремонт муниципальных потребуется до четырёх дней.
Он отметил, что жителей переселили и обеспечили питанием.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим.
8 июля в Рузе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.