В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло пять домов

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Пять домов смыто в подмосковной Рузе в результате прорыва дамбы из-за дождей, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков в эфире телеканала «Россия 24».
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло пять домов
  • АГН «Москва»
  • © Денис Воронин

«Было смыто пять домов, жители которых были своевременно выселены. Пострадали как минимум четыре дороги. Две из них полностью размыло», — цитирует Трескова Интерфакс.

По его словам, в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. В течение двух суток планируется восстановить основную дорогу, а на ремонт муниципальных потребуется до четырёх дней.

Он отметил, что жителей переселили и обеспечили питанием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим.

8 июля в Рузе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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