Появившийся в сети указ о врио главы Хабаровского края назвали фейком

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Появившийся в сети указ о назначении врио губернатора Хабаровского края Анатолия Латухина вместо Сергея Фургала, задержанного ранее, является фейком. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Появившийся в сети указ о врио главы Хабаровского края назвали фейком
  • РИА Новости

«Это фейк», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

При этом отмечается, что человек с такими фамилией и именем работает в одном из управлений правительства края.

О задержании Фургала стало известно в ночь на четверг, 9 июля.

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