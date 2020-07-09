Появившийся в сети указ о врио главы Хабаровского края назвали фейком
Появившийся в сети указ о назначении врио губернатора Хабаровского края Анатолия Латухина вместо Сергея Фургала, задержанного ранее, является фейком. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
- РИА Новости
«Это фейк», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.
При этом отмечается, что человек с такими фамилией и именем работает в одном из управлений правительства края.
О задержании Фургала стало известно в ночь на четверг, 9 июля.
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