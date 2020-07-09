Задержанного губернатора Хабаровского края отправили в Москву
- РИА Новости
Согласно данным сервиса FlightRadar, утром из Хабаровска в столицу вылетели два рейса. Время полёта составит около 7,5 часа.
Фургал был задержан в четверг, 9 июля. По данным СК, он является организатором покушения и убийства ряда предпринимателей.
Как сообщили в ведомстве, задержание произведено в рамках расследования дела в отношении ОПГ, причастной к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004—2005 годах.
В ближайшее время чиновнику будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.