Задержанного губернатора Хабаровского края отправили в Москву

Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник.

Согласно данным сервиса FlightRadar, утром из Хабаровска в столицу вылетели два рейса. Время полёта составит около 7,5 часа.

Фургал был задержан в четверг, 9 июля. По данным СК, он является организатором покушения и убийства ряда предпринимателей.

Как сообщили в ведомстве, задержание произведено в рамках расследования дела в отношении ОПГ, причастной к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004—2005 годах.

В ближайшее время чиновнику будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.