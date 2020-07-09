Более 22 млн тестов на коронавирус проведено в России

Более 22 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 22 млн тестов на коронавирус», — цитирует ведомство ТАСС.

Уточняется, что за сутки было сделано 288 тыс. исследований.

В Роспотребнадзоре также указывают, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус на сегодняшний день остаются 276,2 тыс. человек.

Ранее, как сообщало ФАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико прокомментировал ситуацию с COVID-19.