Более 22 млн тестов на коронавирус проведено в России

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Более 22 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Более 22 млн тестов на коронавирус проведено в России
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«В Российской Федерации проведено более 22 млн тестов на коронавирус», — цитирует ведомство ТАСС.

Уточняется, что за сутки было сделано 288 тыс. исследований.

В Роспотребнадзоре также указывают, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус на сегодняшний день остаются 276,2 тыс. человек.

Ранее, как сообщало ФАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико прокомментировал ситуацию с COVID-19.

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