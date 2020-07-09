Более 22 млн тестов на коронавирус проведено в России
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
«В Российской Федерации проведено более 22 млн тестов на коронавирус», — цитирует ведомство ТАСС.
Уточняется, что за сутки было сделано 288 тыс. исследований.
В Роспотребнадзоре также указывают, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус на сегодняшний день остаются 276,2 тыс. человек.
Ранее, как сообщало ФАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико прокомментировал ситуацию с COVID-19.