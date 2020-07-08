В Пермском крае сообщили об увеличении числа исследований на антитела

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Количество исследований на антитела в Пермском крае за прошедшие десять дней увеличилось почти в три раза.
В Пермском крае сообщили об увеличении числа исследований на антитела
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на выступление главного санитарного врача края, руководителя регионального Роспотребнадзора Виталия Костарёва на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Всего в регионе проведено почти 23 тыс. тестов на антитела. Выяснилось, что лишь у 5,4% жителей есть иммунитет к коронавирусу.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области появилась возможность сдать тест на антитела к коронавирусу в поликлиниках.

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