В Пермском крае сообщили об увеличении числа исследований на антитела

Количество исследований на антитела в Пермском крае за прошедшие десять дней увеличилось почти в три раза.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на выступление главного санитарного врача края, руководителя регионального Роспотребнадзора Виталия Костарёва на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Всего в регионе проведено почти 23 тыс. тестов на антитела. Выяснилось, что лишь у 5,4% жителей есть иммунитет к коронавирусу.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области появилась возможность сдать тест на антитела к коронавирусу в поликлиниках.