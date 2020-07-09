В Бурятии за сутки выявили 41 новый случай коронавируса

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В Бурятии за сутки выявили 41 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
В Бурятии за сутки выявили 41 новый случай коронавируса
  • Reuters

«По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 09.07.2020 зарегистрировано 3298 (+41) лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в российских больницах находятся 112 тыс. больных коронавирусом.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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