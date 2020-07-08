В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

Короткая ссылка
В городском округе Тула из-за неблагоприятных погодных явлений оказались обесточены дома, в которых проживают порядка 13 тыс. жителей. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.
В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
  • globallookpress.com

Отмечается, что губернатор региона Алексей Дюмин провёл оперативное совещание по ликвидации последствий неблагоприятных метеоявлений в области.

В Туле повалено 50 деревьев, повреждены кровли зданий и линии электропередач.

«В зону отключения электроэнергии попали 78 населённых пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах», — указано в сообщении.

При этом для устранения последствий непогоды мобилизовали все городские службы, на объектах электроэнергетики работают 15 аварийных бригад.

В конце июня «Янтарный край» передавал, что в Калининграде десятки тысяч жителей оказались без электричества из-за аварии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить