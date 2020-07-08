В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

В городском округе Тула из-за неблагоприятных погодных явлений оказались обесточены дома, в которых проживают порядка 13 тыс. жителей. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что губернатор региона Алексей Дюмин провёл оперативное совещание по ликвидации последствий неблагоприятных метеоявлений в области.

В Туле повалено 50 деревьев, повреждены кровли зданий и линии электропередач.

«В зону отключения электроэнергии попали 78 населённых пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах», — указано в сообщении.

При этом для устранения последствий непогоды мобилизовали все городские службы, на объектах электроэнергетики работают 15 аварийных бригад.

В конце июня «Янтарный край» передавал, что в Калининграде десятки тысяч жителей оказались без электричества из-за аварии.