В Калининграде рассказали о произошедшей энергоаварии

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Представители компании «Янтарьэнерго» прокомментировали энергоаварию, случившуюся вечером 25 июня и оставившую без электричества десятки тысяч жителей Калининграда.
В Калининграде рассказали о произошедшей энергоаварии
  • РИА Новости

Как передаёт «Янтарный край», свет в жилых домах пропал 25 июня, около 23:20.

Отмечается, что спустя 18 минут большая часть потребителей вернулась к обычной жизни, в то время как жители Московского района ожидали возобновления электричества более двух часов.

«Произошло технологическое нарушение, причины выясняются. Специалисты компании «Россети Янтарь» работают над устранением повреждения», — заявили представители компании «Янтарьэнерго».

Отмечается, что причины аварии в компании обещали уточнить позднее.

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