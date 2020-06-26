В Калининграде рассказали о произошедшей энергоаварии

Представители компании «Янтарьэнерго» прокомментировали энергоаварию, случившуюся вечером 25 июня и оставившую без электричества десятки тысяч жителей Калининграда.

Как передаёт «Янтарный край», свет в жилых домах пропал 25 июня, около 23:20.

Отмечается, что спустя 18 минут большая часть потребителей вернулась к обычной жизни, в то время как жители Московского района ожидали возобновления электричества более двух часов.

«Произошло технологическое нарушение, причины выясняются. Специалисты компании «Россети Янтарь» работают над устранением повреждения», — заявили представители компании «Янтарьэнерго».

Отмечается, что причины аварии в компании обещали уточнить позднее.