В Сахалинской области рассказали о дополнительных выплатах медикам

В бюджет Сахалинской области из федерального резервного фонда направят 73,8 млн рублей на дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам.

Об этом сообщает astv.ru.

Для соцработников предусмотрено 60,1 млн рублей. Суммы выплат зависят от квалификации, а также от того, приходится ли персоналу контактировать с больными коронавирусом.

«Во время пандемии нагрузка на персонал социальных учреждений увеличилась в разы», — заявила министр соцзащиты региона Елена Касьянова.

На выплаты медработникам, работающим с пациентами с COVID-19, область получила 13,7 млн рублей.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки новые случаи коронавируса зафиксированы в 84 регионах.