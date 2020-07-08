В Сахалинской области рассказали о дополнительных выплатах медикам
- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru.
Для соцработников предусмотрено 60,1 млн рублей. Суммы выплат зависят от квалификации, а также от того, приходится ли персоналу контактировать с больными коронавирусом.
«Во время пандемии нагрузка на персонал социальных учреждений увеличилась в разы», — заявила министр соцзащиты региона Елена Касьянова.
На выплаты медработникам, работающим с пациентами с COVID-19, область получила 13,7 млн рублей.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки новые случаи коронавируса зафиксированы в 84 регионах.