В Томской области ввели в эксплуатацию более 121 тысячи квадратных метров жилья с начала года

В январе — июне 2020 года в Томской области ввели в эксплуатацию 121,3 тыс. кв. м жилья, что на 26,2% превышает показатель за аналогичный период 2019-го.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию.

«В многоквартирных домах сдано почти 50 тыс. кв. м жилья, а в индивидуальных — почти 71 тыс. квадратов», — заявил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

По его словам, в 2020 году нужно ввести 591 тыс. кв. м жилья, предстоит большая работа по вводу построенного индивидуального жилья, подготовке перспективных площадок для строительства микрорайонов с развитыми инфраструктурой и транспортной сетью.

«Кроме того, с этого года мы начнём строить жильё по госзаказу для расселения аварийных домов», — добавил Паршуто.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области ввели в строй более 1 тыс. жилых домов с начала года.