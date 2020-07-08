Глава Волгоградской области выехал на место пожаров в Ольховском районе

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направился на место пожаров в Ольховском районе, где есть угроза перехода огня на жилые дома.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Отмечается, что днём 8 июля в Ольховском районе произошёл пожар в лесу, в связи с чем есть угроза перехода огня на жилые дома в селе Ягодном.

«Андрей Бочаров выехал в село Липки, где также есть угроза перехода огня на дома. Там состоится заседание оперативного штаба», — заявили в пресс-службе.

Как сообщил представитель администрации, ландшафтные пожары произошли в Ольховском, Иловлинском и Михайловском районах области.

Ранее в хуторе Княжеский-2 загорелись порядка десяти домов после возгорания пшеничного поля.