В Волгоградской области загорелись около десяти домов

В Волгоградской области в хуторе Княжеский-2 загорелись порядка десяти домов после возгорания расположенного рядом поля с пшеницей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Горит порядка десяти домов. Жителей хутора эвакуируют, их размещают в пунктах временного размещения», — заявили в ведомстве.

По данным МЧС России, всего в хуторе около 50 домов, в них проживают 84 человека.

В результате пожара пострадавших нет.

Отмечается, что два пожарных вертолёта Ми-8 находятся в состоянии готовности в связи с ЧП.

Ранее Newstracker.ru передавал, что в Ставропольском крае объявили режим чрезвычайной пожароопасности.