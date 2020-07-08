В Волгоградской области загорелись около десяти домов
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- РИА Новости
«Горит порядка десяти домов. Жителей хутора эвакуируют, их размещают в пунктах временного размещения», — заявили в ведомстве.
По данным МЧС России, всего в хуторе около 50 домов, в них проживают 84 человека.
В результате пожара пострадавших нет.
Отмечается, что два пожарных вертолёта Ми-8 находятся в состоянии готовности в связи с ЧП.
Ранее Newstracker.ru передавал, что в Ставропольском крае объявили режим чрезвычайной пожароопасности.