В Волгоградской области загорелись около десяти домов

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В Волгоградской области в хуторе Княжеский-2 загорелись порядка десяти домов после возгорания расположенного рядом поля с пшеницей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
В Волгоградской области загорелись около десяти домов
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Горит порядка десяти домов. Жителей хутора эвакуируют, их размещают в пунктах временного размещения», — заявили в ведомстве.

По данным МЧС России, всего в хуторе около 50 домов, в них проживают 84 человека. 

В результате пожара пострадавших нет.

Отмечается, что два пожарных вертолёта Ми-8 находятся в состоянии готовности в связи с ЧП.

Ранее Newstracker.ru передавал, что в Ставропольском крае объявили режим чрезвычайной пожароопасности.

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