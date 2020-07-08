В колледжах и техникумах Подмосковья предоставят 18,6 тысячи бюджетных мест в 2020 году

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В колледжах и техникумах Московской области предоставят 18,6 тыс. бюджетных мест в 2020 году. До конца лета документы примут по 170 видам подготовки.
В колледжах и техникумах Подмосковья предоставят 18,6 тысячи бюджетных мест в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр образования региона Ирина Каклюгина, половина выпускников подмосковных школ намерены поступить в областные колледжи и техникумы.

Большинство мест будет отдано тем, кто выберет среди направлений машиностроение, сельское хозяйство, информационные технологии, сферу услуг и строительство.

В 2020 году подать документы можно в том числе через региональный портал госуслуг.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о проведении ЕГЭ по русскому языку.

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