Мурашко заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что практически во всех российских регионах фиксируется устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом, как сообщила пресс-служба Минздрава, он сказал в ходе рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Германии в России доктором Гезой Андреасом фон Гайром.

По словам Мурашко, российские регионы находятся в разных стадиях инфекционного процесса.

«Но практически везде фиксируются устойчивое снижение заболеваемости и стабилизация ситуации», — отметил он.

Также министр добавил, что Россия не столкнулась с дефицитом медицинской помощи.

Ранее Минздрав России одобрил третий препарат от коронавируса.