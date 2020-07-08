Мурашко заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России
- АГН «Москва»
Об этом, как сообщила пресс-служба Минздрава, он сказал в ходе рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Германии в России доктором Гезой Андреасом фон Гайром.
По словам Мурашко, российские регионы находятся в разных стадиях инфекционного процесса.
«Но практически везде фиксируются устойчивое снижение заболеваемости и стабилизация ситуации», — отметил он.
Также министр добавил, что Россия не столкнулась с дефицитом медицинской помощи.
Ранее Минздрав России одобрил третий препарат от коронавируса.