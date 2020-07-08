В ВятГУ рассказали о церемонии вручения дипломов в Minecraft

Вятский государственный университет в Кирове проведёт виртуальное вручение дипломов выпускникам в игровой вселенной Minecraft на специальной локации, которая будет копировать студенческий городок.

Об этом рассказал директор Политехнического института ВятГУ Иван Губин.

Таким образом вручение дипломов проведут для выпускников Политехнического института и Института математики и информационных систем ВятГУ.

Minecraft представляет собой игру в жанре песочницы, мир которой можно перестраивать, создавая из кубов сложные сооружения.

«Пока точную дату вручения дипломов не определили. Мы приглашаем известных выпускников и друзей университета, чтобы они сказали напутственные слова нашим ребятам, сейчас согласовываем время. Предполагается, что таким необычным способом дипломы получат несколько сотен человек», — рассказал Губин РИА Новости.

Идею провести виртуальное вручение дипломов предложили студенты 1 и 2 курсов, они создали локацию для проведения мероприятия.

«Локация – игровая копия нашего студенческого городка, где находится политехнический институт: здесь три учебных корпуса, спортивный корпус и общежитие. В одном из корпусов мы традиционно заканчиваем год с выпускниками. Вот они и воссоздали в игровой среде реальную локацию университета», — отметил директор.

Персонажи игры представляют собой «неказистых и довольно однотипных ребят», добавил он, поэтому участники церемонии зарегистрируется под своими настоящими именами.

«Чтобы у каждого персонажа над головой значилось, кто это, – и у студентов, и у деканов», — сказал Губин.

Выпускники смогут получить дипломы офлайн после 20 июля, подчеркнул директор, отметив, что также можно получить диплом по почте.

7 июля сообщалось, что выпускникам двух институтов ВятГУ планируют вручить дипломы в компьютерной игре.