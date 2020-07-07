Выпускникам ВятГУ вручат дипломы в компьютерной игре
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Об этом сообщает kirov-portal.ru.
Инициативная группа студентов и преподавателей воссоздала интерьер одного из корпусов вуза и экстерьер студенческого городка.
«Понимая, что в этом году нас ждут такие серьёзные ограничения на контакты, мы не хотели оставлять студентов без торжественности момента, без яркого воспоминания об окончании обучения», — заявил директор Политехнического института Иван Губин.
По его словам, один из сотрудников предложил Minecraft.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в России предложили увеличить число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям.