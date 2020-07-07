Выпускникам ВятГУ вручат дипломы в компьютерной игре

Выпускникам двух институтов Вятского государственного университета планируют вручить дипломы в компьютерной игре.

Об этом сообщает kirov-portal.ru.

Инициативная группа студентов и преподавателей воссоздала интерьер одного из корпусов вуза и экстерьер студенческого городка.

«Понимая, что в этом году нас ждут такие серьёзные ограничения на контакты, мы не хотели оставлять студентов без торжественности момента, без яркого воспоминания об окончании обучения», — заявил директор Политехнического института Иван Губин.

По его словам, один из сотрудников предложил Minecraft.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России предложили увеличить число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям.