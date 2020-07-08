Суд в Крыму арестовал четырёх исламистов «Хизб ут-Тахрир»

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В Крыму суд арестовал до сентября четырёх исламистов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Киевского районного суда Симферополя.
Суд в Крыму арестовал четырёх исламистов «Хизб ут-Тахрир»
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Отмечается, что суд проверил представленные материалы и заслушал участников процесса, после чего вынес решение об аресте трёх подозреваемых до 2 сентября 2020 года. Ещё одного фигуранта арестовали до 1 сентября.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Крыму были задержаны три главаря и четыре активных участника «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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