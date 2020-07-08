В Челябинской области стартовала летняя оздоровительная кампания

Короткая ссылка
В Челябинской области началась летняя оздоровительная кампания. Первые заезды состоялись 6 июля.
В Челябинской области стартовала летняя оздоровительная кампания
  • ©commons.wikimedia.org

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Как заявил глава региона Алексей Текслер, из-за ситуации с коронавирусом планы были скорректированы.

Заполняемость пришкольных и загородных лагерей составляет не более 50%.

Глава областного Министерства социальных отношений Ирина Буторина отметила, что кампания отличается от предыдущих. Например, в санаторно-курортных организациях и лагерях отдыха исключён временный выезд детей, отменены родительские дни, массовые мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске официально открыли купальный сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить