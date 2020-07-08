В Челябинской области стартовала летняя оздоровительная кампания
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.
Как заявил глава региона Алексей Текслер, из-за ситуации с коронавирусом планы были скорректированы.
Заполняемость пришкольных и загородных лагерей составляет не более 50%.
Глава областного Министерства социальных отношений Ирина Буторина отметила, что кампания отличается от предыдущих. Например, в санаторно-курортных организациях и лагерях отдыха исключён временный выезд детей, отменены родительские дни, массовые мероприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске официально открыли купальный сезон.