В Челябинской области стартовала летняя оздоровительная кампания

В Челябинской области началась летняя оздоровительная кампания. Первые заезды состоялись 6 июля.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Как заявил глава региона Алексей Текслер, из-за ситуации с коронавирусом планы были скорректированы.

Заполняемость пришкольных и загородных лагерей составляет не более 50%.

Глава областного Министерства социальных отношений Ирина Буторина отметила, что кампания отличается от предыдущих. Например, в санаторно-курортных организациях и лагерях отдыха исключён временный выезд детей, отменены родительские дни, массовые мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске официально открыли купальный сезон.