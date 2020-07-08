Колокольцев представил новых руководителей МВД по Новосибирской области и Хакасии

Короткая ссылка
Глава МВД России Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей территориальных органов ведомства по Новосибирской области (Андрея Кулькова) и по Республике Хакасия (Владислава Мингелу).
Колокольцев представил новых руководителей МВД по Новосибирской области и Хакасии
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Встречу организовали в режиме видео-конференц-связи.

Как заявил Колокольцев, оба офицера за годы службы прошли большой и во многом схожий путь. Основная часть их трудовой биографии связана с угрозыском. Оба руководили отделами районного звена и городскими управлениями внутренних дел.

Министр также пожелал Кулькову и Мингеле успехов в работе.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее назначили исполняющего обязанности руководителя республиканского СУ СК России. Им стал Альберт Абрамян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить