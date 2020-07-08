Колокольцев представил новых руководителей МВД по Новосибирской области и Хакасии

Глава МВД России Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей территориальных органов ведомства по Новосибирской области (Андрея Кулькова) и по Республике Хакасия (Владислава Мингелу).

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Встречу организовали в режиме видео-конференц-связи.

Как заявил Колокольцев, оба офицера за годы службы прошли большой и во многом схожий путь. Основная часть их трудовой биографии связана с угрозыском. Оба руководили отделами районного звена и городскими управлениями внутренних дел.

Министр также пожелал Кулькову и Мингеле успехов в работе.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее назначили исполняющего обязанности руководителя республиканского СУ СК России. Им стал Альберт Абрамян.