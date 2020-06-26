В Адыгее назначили и. о. главы республиканского СК
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С 2013 года управлением руководил Александр Глущенко. В июне он ушёл на пенсию.
Абрамян с 1993 года работал в прокуратуре Красноярского края, затем занимал должность старшего следователя прокуратуры Саяногорска в Хакасии, занимал различные посты в прокуратуре Адыгеи.
В 2007—2011 годах работал на должности замруководителя СУ СК при прокуратуре России по Адыгее. После этого и до нового назначения занимал пост замглавы регионального Следственного комитета.
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