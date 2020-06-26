В Адыгее назначили и. о. главы республиканского СК

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В Адыгее назначили исполняющего обязанности руководителя республиканского СУ СК России. Им стал Альберт Абрамян.
В Адыгее назначили и. о. главы республиканского СК
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 2013 года управлением руководил Александр Глущенко. В июне он ушёл на пенсию.

Абрамян с 1993 года работал в прокуратуре Красноярского края, затем занимал должность старшего следователя прокуратуры Саяногорска в Хакасии, занимал различные посты в прокуратуре Адыгеи.

В 2007—2011 годах работал на должности замруководителя СУ СК при прокуратуре России по Адыгее. После этого и до нового назначения занимал пост замглавы регионального Следственного комитета.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что выборы президента Татарстана назначены на 13 сентября.

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